Дружина президента України Олена Зеленська запустила два нові україномовні аудіогіди в Туреччині – у Галатській вежі в Стамбулі та в Музеї анатолійських цивілізацій в Анкарі.

Церемонія запуску відбулася за участю першої леді Туреччини Еміне Ердоган.

– Це вже четвертий та п’ятий україномовні аудіогіди на території Туреччини з 13 запущених у межах ініціативи. Ми продовжуємо поширювати українську мову в світі, – зазначила Олена Зеленська.

Цього року в Туреччині планують відкрити україномовні аудіогіди в музеї святого Миколая (м. Демре), в Археологічному музеї (м. Анталія) та в музеї Мевляни (м. Конья).

– Я знаю, що пані Олена має особливий інтерес до культури, історії та мистецтва. Я із захопленням спостерігаю за її роботою. Я вірю, що як країни, які є сусідами через одне море, ми маємо багато роботи у сфері культури, – сказала Еміне Ердоган.

За словами дружини Реджепа Ердогана, між Україною та Туреччиною існує міцний зв’язок, що має тисячолітню історію.

– Спільні слова у наших мовах та схожість у декоративно-ужитковому мистецтві є доказом того, що з давніх часів ми мали культурний обмін. Я вважаю дуже важливим те, що ці спільності стають відомими для всіх, – додала перша леді Туреччини.

У 2021 році планується запуск аудіогідів у Лондонському Тауері, Версальському палаці, Національному природознавчому музеї в Берліні, Меморіальному комплексі історії Голокосту – Яд Вашемі, Державному музеї мистецтв імені Ігоря Савицького в Узбекистані.

Візит Зеленських до Туреччини

10 квітня президент України Володимир Зеленський із дружиною Оленою прибув із робочим візитом до Туреччини.

Під головуванням обох президентів відбулося дев’яте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною.

Детальніше про візит Зеленських до Туреччини читайте в матеріалі Фактів ICTV.