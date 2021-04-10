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Факти / Світ
Тетяна Забожко |

Принца Філіпа поховають 17 квітня

Похорон принца Філіпа відбудеться наступної суботи, 17 квітня, о 15.00 за тихоокеанським часом у каплиці Святого Георгія у Віндзорі.

принц Філіп

Прощання з принцом Філіпом буде церемоніальним королівським похороном, а не державним.

Щоб попрощатися з дідусем, із США прилетить герцог Сассекський Гаррі.

Члени королівської родини, разом із принцом Уельським, пройдуться за труною, а королева поїде окремо до каплиці.

Люди не зможуть підійти до труни із герцогом Единбурзьким, щоб попрощатися, через карантинні вимоги.

Також людей попросили не приносити квітів та не залишати їх у королівських резиденціях.

Замість цього на сайті королівської сім’ї з’явилось оголошення з пропозицією зробити пожертву для благодійної організації.

Крім того, громадськість може залишити співчуття в онлайн-книзі.

Після служби герцог буде похований у Королівському сховищі каплиці.

Смерть принца Філіпа

9 квітня стало відомо про смерть принца Філіпа, чоловіка королеви Великої Британії Єлизавети ІІ. До 100-річчя герцог Единбурзький не дожив два місяці.

Чоловіка королеви поховають у Вінздорі. У церемонії візьмуть участь лише близькі люди.

Через смерть принца Філіпа в країні оголошено 30-денну жалобу.

Джерело: BBC

Фото: Getty Images

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