Німеччина й Франція закликали Росію добросовісно ставитись до політично-військових зобов’язань перед ОБСЄ.

Так держави-учасниці відреагували на те, що Росія не взяла участь у спеціальному засіданні організації щодо нарощування нею військ біля кордонів України.

– Останнім часом ми та наші партнери спостерігаємо за масштабними переміщеннями російських військ на кордоні з Україною. Такі заходи завжди викликають занепокоєння. Його можна послабити відповідними поясненнями, – йдеться у заяві Німеччини та Франції.

Представники держав нагадують, що для зменшення ризиків та з’ясування можливих непорозумінь був створений третій розділ Віденського документу.

Україна, запевняють вони, цілком виправдано ініціювала засідання ОБСЄ.

– Ми шкодуємо, що Росія не відповіла, зазначивши, що “всі переміщення військових частин проводилися в межах бойової підготовки й не вимагали повідомлень”. Прикро, що Росія не присутня на сьогоднішній зустрічі й втрачає ще одну можливість пояснити свої дії, – зазначають Німеччина й Франція.

У результаті держави-учасниці ще раз підтвердили непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності, єдності та незалежності України в її міжнародно визнаних кордонах.

– Обидві наші країни продовжують свої зусилля в межах Нормандського формату, враховуючи повне виконання Мінських домовленостей. Будьте впевнені, що зобов’язання Франції та Німеччини не похитнуться, – наголосили вони.

Засідання ОБСЄ через ситуацію на Донбасі

10 квітня о 17.00 за ініціативи України розпочалось спеціальне засідання ОБСЄ через ситуацію на Донбасі.

Держави-учасниці ОБСЄ хотіли почути пояснення, чому Росія нарощує війська біля кордонів України та в окупованому Криму.

Джерело: Місія Німеччини при ОБСЄ

Фото: Місія США при ОБСЄ