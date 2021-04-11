Представники США та Великої Британії повторно заявили про підтримку України на тлі загострення ситуації біля східних кордонів країни.

Про це повідомили державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб під час телефонної розмови 10 квітня.

– Вони обоє наголосили на необхідності того, щоб Москва негайно припинила накопичення військ та провокаційні заяви, – цитує прес-служба Держдепу США спікерів.

Водночас США та інші західні партнери продовжують заявами та критикою реагувати на агресивні дії Росії щодо України.

Агресія РФ

Наприкінці березня та на початку квітня Росія почала накопичувати свої війська біля східних кордонів України. Вона робить це під виглядом проведення навчань.

Крім того, відбулося загострення на Донбасі, під час обстрілів загинули українські військові.

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Джерело: U. S. Department of State