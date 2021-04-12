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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Кількість хворих зростає 7 тижнів поспіль: ВООЗ оцінила ситуацію з Covid-19

Кількість заражень коронавірусом у всьому світі зростала сім тижнів поспіль, а кількість летальних випадків збільшувалася чотири тижні поспіль.

ВООЗ здание

Про це повідомив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреісус.

– У січні та лютому кількість випадків Covid-19 у світі знижувалася шість тижнів поспіль. Зараз ми бачили, як сім тижнів поспіль кількість заражень зростала, і чотири тижні поспіль збільшувалась кількість смертей, – сказав він.

Гендиректор ВООЗ зазначив, що в низці країн Азії і Близького Сходу зростання кількості заражень було значним.

Раніше він заявляв, що серед країн світу спостерігається вкрай нерівномірний розподіл вакцин від коронавірусу, який визначається рівнем доходів конкретної держави.

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З початку пандемії в світі коронавірусом заразилися понад 136 млн осіб, понад 2,9 млн померли.

Коли закінчиться пандемія

До початку 2022 року пандемія коронавірусу закінчиться. Про це повідомив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге в інтерв’ю одному з видань.

Водночас він зазначив, що необхідна солідарність країн, щоб вакцинуватися змогли всі регіони, а не тільки багаті. Також він наголосив, що карантинні обмеження потрібно послаблювати в країнах поступово, для того, щоб не повернутися на початок пандемії.

Фото: Depositphotos

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