Ціна за вакцину Pfizer зросла на €7,5 за одну дозу, повідомив прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов.

За словами Борисова, спочатку доза Pfizer коштувала €12, потім ціна зросла до €15,5, а зараз Європейська комісія підписала контракти на 2022 рік за ціною €19,5.

Прем’єр Болгарії зазначив, що 900 тис. доз Pfizer тепер коштуватимуть майже €18 млрд і експерти повинні закласти набагато більше коштів для закупівлі вакцин у бюджет наступного року.

Європейська комісія поки відмовляється розкривати ціни на сироватки від коронавірусу на широкий загал, але витік інформації стався ще у грудні минулого року.

Тоді держсекретар Бельгії Єва Де Блікер показала у своєму Twitter ціни на деякі вакцини, узгоджені з Європейською комісією. На той момент, найдешевшим було щеплення AstraZeneca – €1,78.

За даними закордонних ЗМІ, Бойко Борисов також відомий тим, що після самітів розголошує деяку інформацію, яка мала бути конфіденційною.

Вакцинація в Україні

За словами очільника МОЗ Максима Степанова, першими щеплення вакциною Pfizer зроблять людям похилого віку та соціальним працівникам.

Степанов наголосив, що перші 117 тис. доз вакцини Pfizer, які Україна отримає в рамках безкоштовної програми COVAX, прибудуть вже 14-15 квітня.

Також Україна закупила 10 млн доз цього препарату за державні кошти і отримає їх протягом 2021 року.

Джерело: EURACTIV