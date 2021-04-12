Польовий табір російських військових у Воронезькій області показали у репортажі на британському телеканалі Sky News.

Журналістам не вдалося потрапити у сам табір, але вони змогли проїхати досить близько біля нього. Британські кореспонденти показали камуфляжні намети і військову техніку. Також у кадри потрапили кілька російських військових.

На вході в табір висить напис Важко у навчанні, легко в бою. А на дорозі, яка веде до нього, видно безліч колій і слідів від військового транспорту, який сюди стягує Росія.

За інформацією журналістів, полігон розташований в полі на південь від Воронежа, неподалік від залізничної станції Маслівка та прилеглих дачних ділянок за 270 км від кордону з Україною.

Стягування військ на кордон з Україною

Напередодні міжнародна група розслідувачів Conflict Intelligence Team повідомила, що РФ облаштувала військовий польовий табір неподалік кордону з Україною.

Вони також говорили про те, що війська РФ сконцентровані у польовому таборі, який розташований приблизно за 250 км від кордону з Харківською та підконтрольною Україні Луганською областями.

Водночас у CIT припускали, що війська концентруються і неподалік від Острогозька, що приблизно за 150 км від кордону з Україною.

Тоді розслідувачі визнали, що концентрація російських сил біля українського кордону є безпрецедентною з 2015 року.

Джерело: Sky News