Президент США Джо Байден планує призначити Крістін Вормут секретарем армії. У разі схвалення сенатом вона стане першою жінкою, яка очолить міністерство.

Крістін Вормут почала свою кар’єру ще в 1996 році. За часів адміністрації Барака Обами вона була найвищою посадовою особою в міністерстві оборони.

Працювала в Пентагоні також на посаді політичного уповноваженого та заступника міністра оборони з питань стратегії, планів та розвитку сил.

Крім того, керувала оборонною політикою та стратегією в Раді національної безпеки.

Нещодавно Вормут очолювала Міжнародний центр безпеки та оборонної політики в Ренді.

Реакція США на ситуацію на Донбасі

11 квітня США попередили Російську Федерацію, що вона матиме наслідки, якщо діятиме необачно чи агресивно щодо України.

Таку заяву озвучив державний секретар США Ентоні Блінкен у відповідь на нарощування російських військ біля українських кордонів.

Детальніше про реакцію США на ситуацію на Донбасі читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Politico