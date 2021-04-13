Країни G7 і ЄС закликають Росію припинити провокації біля кордонів України

Міністри закордонних справ країн Великої сімки і високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель стурбовані нарощуванням російських військ біля держкордону України і в окупованому Криму. Вони закликають РФ припинити такі провокації.

Посли G7 і високий представник ЄС заявляють, що такі широкомасштабні переміщення військ РФ без попереднього повідомлення – це загрозливі і дестабілізуючі дії.

Вони закликають Росію припинити ці провокації і негайно знизити напруженість у відповідності зі своїми міжнародними зобов’язаннями.

Також дипломати вимагають від РФ дотримуватись принципів і зобов’язань ОБСЄ, які вона взяла на себе щодо прозорості пересування військ.

Водночас представники Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії, США та ЄС підтримали українську позицію стриманості на тлі загострення ситуації.

Окрім того, дипломати подякували Франції та Німеччині в межах Нормандського формату за забезпечення виконання мінських домовленостей.

Вони закликали усі сторони старанно працювати в рамках Тристоронньої контактної групи над пропозиціями ОБСЄ, щоб зміцнити режим припинення вогню.

Попередження для РФ

Нещодавно генсекретар Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг заявив, що Росія не має жодного права ветувати членство України в НАТО.

За його словами, країни НАТО повністю підтримують Україну у її намаганнях убезпечити свої кордони від можливого вторгнення військ РФ.

Джерело: EEAS