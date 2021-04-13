Планували вбивства політиків: у Німеччині розпочався суд над членами Gruppe S

У німецькому місті Штутгарт розпочався судовий процес над 11 чоловіками, яких підозрюють у створенні скандальної організації Gruppe S, причетної до тероризму.

Слідство встановило, що організація планувала систематичні напади на мусульман та мігрантів, а також “полювання” на німецьких політиків.

За іншою статтею (йдеться про матеріальну підтримку у розмірі €5 тис.) судитимуть і дванадцятого чоловіка – ним виявився колишній поліцейський.

Вік підозрюваних коливається від 32 до 61 року. У прокуратурі відзначили, що оперативна робота правоохоронців не дозволила планам Gruppe S стати реальністю.

– Якби обвинувачені здійснили усі заплановані теракти, зараз ми б працювали з абсолютно жорстокою та масовою машиною для вбивств, – сказав головний слідчий у справі Ральф Міхельфельдер.

Gruppe S: що відомо

Поліція і влада отримали попередження про плани Gruppe S восени 2019 року від таємного інформатора.

Зараз ця людина перебуває під пильним захистом і проходить головним свідком у справі.

Затримання почалися вже у лютому 2020 року. До в’язниці на час слідства потрапило 13 чоловіків, один із яких пізніше скоїв самогубство.

Під час обшуків помешкань арештованих було виявлено десятки неліцензійних пістолетів. Відомо, що декілька підозрюваних також мають татуювання зі свастикою та Адольфом Гітлером.

Усі фігуранти були членами тих чи інших правих угруповань, що стало приводом для додаткових перевірок.

Які судові вироки можуть загрожувати членам організації Gruppe S, наразі не повідомляється.