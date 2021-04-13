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Факти / Світ
Людмила Богданова |

В Австралії другий випадок тромбозу після вакцини AstraZeneca

В Австралії зафіксували другий випадок тромбозу, який, ймовірно, пов’язаний з вакцинацією препаратом AstraZeneсa. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я.

вакцина

Згустки крові у тромбах діагностували у 40-річної пацієнтки, яка напередодні отримала щеплення від коронавірусу. Наразі вона перебуває у лікарні, її стан – стабільний.

Група з розслідування безпеки вакцин дійшла висновку, що зареєстрований випадок, ймовірно, пов’язаний з вакцинацією. Експерти заявили, діагноз жінки “ускладнений деякими іншими станами”.

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Коронавірус в Австралії

З початку пандемії в Австралії зафіксовані одні з найнижчих показників поширення коронавірусу. За даними ВООЗ, станом на 13 квітня в Австралії зафіксовано 29 505 випадків Covid-19.

Від ускладнень коронавірусу померли 909 австралійців. У березні влада країни повідомила про готовність виготовляти вакцину AstraZeneca.

Джерело: The Guardian

Фото: Dreamstime

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