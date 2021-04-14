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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Блокування Суецького каналу: суд заарештував судно Ever Given до сплати збитків

Суд у Єгипті наклав арешт на судно Ever Given, яке у березні заблокувало масштабний морський торговий шлях – Суецький канал. Відповідно до рішення, контейнеровоз конфіскують до сплати збитків.

Суецький канал

Власник судна повинен виплатити $918 млн адміністрації Суецького каналу. Керівництво торгового шляху підрахувало, що внаслідок простою суден щоденні втрати сягали близько $15 млн.

Сплачені кошти витратять на покриття збитків за транзитні збори, пошкодження водного шляху під час днопоглиблювальних робіт та відходів, а також витрат на обладнання та робочу силу.

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Блокування Суецького каналу: судно Ever Given зняли з мілини

Блокування Суецького каналу

23 березня гігантський контейнеровоз Ever Given сів на мілину та заблокував Суецький канал. Операція з підняття судна з мілини тривала шість днів.

Внаслідок цього близько 400 торгових кораблів опинилися у заторі. Лише 3 квітня всі судна звільнили Суецький канал.

Джерело: BNN Bloomberg

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