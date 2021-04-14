Поки у керівництві НАТО немає консенсусу щодо прямого введення військ до України, однак йому варто було б розглянути ймовірність постійної присутності військових на одному з українських навчальних полігонів.

Таку думку висловив американський дипломат, екс-посол США у Росії, колишній заступник генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу.

– …Я рекомендував розглянути можливість постійної присутності НАТО або США на українському навчальному полігоні, щоб росіяни щодня могли бачити, що НАТО є прихильником безпеки України та її майбутньої інтеграції, – уточнив Александр Вершбоу.

Водночас, за його словами, нині непряма підтримка України західними партнерами ймовірніша, ніж пряме введення військ.

– Адміністрація США може розглянути питання розміщення реальних військ в Україні, але, я думаю, що вона буде стурбована тим, що це призведе до розколу всередині НАТО, де, на жаль, немає консенсусу щодо прямого введення військ, щоб допомогти Україні захистити себе, – додав він.

Загострення ситуації на Сході України

Через скупчення Росією військ біля східних кордонів України між Києвом та Москвою посилилося напруження.

Водночас західні країни і представники НАТО розкритикували такі кроки РФ.

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Джерело: Гордон

Фото: ООС