Міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер звинуватила РФ у провокаціях через нарощення військ на кордоні з Україною.

На думку Аннегрет Крамп-Карренбауер, Росія робить все, щоб спровокувати реакцію та додала, що НАТО робить все, щоб не допустити ескалації конфлікту.

– Поки Україна відреагувала дуже обережно і НАТО зробить те ж саме. Ми зацікавлені в тому, щоб цей конфлікт не розростався далі. У мене склалося враження, що російська сторона робить все, щоб спровокувати реакцію, але ми з Україною не хочемо вплутуватися в цю гру – зазначила міністр на одному з німецьких телеканалів.

Крамп-Карренбауер також подякувала українській стороні за врівноважену та помірковану реакцію на стягнення російських військ та ще раз зазначила, що РФ порушує міжнародні процедури.

Реакція НАТО на провокації РФ

Країни Альянсу закликали Росію негайно зупинити провокації та загострення ситуації на Донбасі.

Про це заявив генсекретар НАТО Йенс Столтенберг та зазначив, що НАТО ретельно відстежують все, що відбувається на російсько-українському кордоні та на лінії зіткнення в районі проведення ООС.

Джерело: ARD