Президент Фінляндії обговорив з Путіним ситуацію на російсько-українському кордоні

Президент Фінляндії Саулі Нііністе провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Глави держав обговорили напружену ситуацію в Криму і на російсько-українському кордоні. Президент Фінляндії висловив свою серйозну стурбованість загостренням ситуації, пов’язану з пересуванням військ.

Він також висловив свою думку про необхідність переговорів і вживання заходів щодо зниження напруги.

Володимир Путін розповів про свою розмову з президентом США Джо Байденом, а також про заплановану зустріч в рамках організованої Байденом конференції ООН з клімату.

Розмова Путіна і Байдена

Президент США Джо Байден і його російський колега Володимир Путін поговорили телефоном. Розмова між лідерами країн відбулася 13 квітня.

Під час розмови Байден і Путін обговорили ситуацію в Україні.

Зокрема Байден підкреслив непохитну прихильність США суверенітету та територіальній цілісності України. Президент висловив стурбованість щодо раптового нарощування російської військової потужності в окупованому Криму і на кордонах України та закликав Росію знизити рівень напруги.

Джерело: Канцелярія президента