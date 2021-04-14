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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Президент Фінляндії обговорив з Путіним ситуацію на російсько-українському кордоні

Президент Фінляндії Саулі Нііністе провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Президент Фінляндії обговорив з Путіним ситуацію на російсько-українському кордоні

Глави держав обговорили напружену ситуацію в Криму і на російсько-українському кордоні. Президент Фінляндії висловив свою серйозну стурбованість загостренням ситуації, пов’язану з пересуванням військ.

Він також висловив свою думку про необхідність переговорів і вживання заходів щодо зниження напруги.

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Володимир Путін розповів про свою розмову з президентом США Джо Байденом, а також про заплановану зустріч в рамках організованої Байденом конференції ООН з клімату.

Розмова Путіна і Байдена

Президент США Джо Байден і його російський колега Володимир Путін поговорили телефоном. Розмова між лідерами країн відбулася 13 квітня.

Під час розмови Байден і Путін обговорили ситуацію в Україні.

Зокрема Байден підкреслив непохитну прихильність США суверенітету та територіальній цілісності України. Президент висловив стурбованість щодо раптового нарощування російської військової потужності в окупованому Криму і на кордонах України та закликав Росію знизити рівень напруги.

Джерело: Канцелярія президента

Фото: Dreamstime

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