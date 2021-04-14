У Болгарії суд не побачив наклепу у словах колишнього віце-прем’єра країни Валерія Симеонова, який назвав патріарха Російської православної церкви Кирила агентом КДБ. Також суд визнав, що його візит до Болгарії у 2018 році фактично був візитом політика, а не священнослужителя.

Відповідне рішення ухвалив Софійський районний суд.

У березні у 2018 році у Болгарії відзначали 140-ву річницю Сан-Стефанського мирного договору. Прем’єр-міністр країни Бойко Борисов подякував усім народам, які допомагали Болгарії 140 років тому.

Листи зі словами подяками за визволення Болгарії під час російсько-турецької війни 1877-1878 років надіслано урядам Фінляндії, Молдови, України, Чорногорії, Польщі, Румунії. А президент Болгарії Румен Радев під час параду висловив вдячність всім народам, які боролися з Османською імперією.

Втім очільник РПЦ Кирило розкритикував виступ Радева, заявивши, що Болгарія має дякувати лише Росії.

На слова Кирила відреагував тодішній віце-прем’єр Валерій Симеонов, який назвав патріарха сигаретним митрополитом Росії.

— З 1996 року, він має $14 млрд з імпорту безакцизних цигарок. Цей хитрун має приватний літак та віллу у Швейцарії. Його годинник коштує $30 тис. І він ще наважується чинити правосуддя над болгарським президентом, – сказав Симеонов.

Також він додав, що Кирило є агентом із радянського КДБ.

— Доведено, що він другосортний радянський агент з КДБ. Той самий, що сказав, що права людини – це нова єресь.

У суді Симеонов заявив, що його слова не могли завдати протиправної шкоди, адже коментар було сказано щодо поведінки представника іноземної держави та його висловлювання не як релігійного діяча, а як очільника іноземної делегації.

Позивачем у справі був Еміл Міланов, який є лідером проросійської громадської організації Міжнародна слов’янська громада – Перун-2000 та секретарем Руху Русофіли.

Суд відхилив звинувачення та постановив стягнути із заявника 150 левів (близько €75) судових витрат.

У Болгарії анонсували висилку російських дипломатів

Прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов закликав дипломатів, що представляють РФ, припинити шпигунство на території Болгарії.

18 березня силовики Болгарії провели затримання декількох підозрюваних у шпигунстві на користь РФ. Попередньо, фігуранти працювали над отриманням секретної інформації від впливових болгарських політиків.

Джерело: Faktor.bg