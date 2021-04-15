В ЄС планують отримати 250 млн доз вакцини Pfizer до кінця червня

До кінця першого місяця літа держави-члени Євросоюзу планують отримати додаткові 50 млн доз вакцини від BioNTech/Pfizer.

Постачання цієї партії спочатку повинно було відбутися в четвертому кварталі року, проте цю домовленість незабаром вдалося змінити.

За словами президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, всього з квітня до червня включно до Євросоюзу має прибути 250 млн доз. Розподіл препарату повинен відбутися пропорційно до кількості населення держав-членів ЄС.

Наприклад, Німеччина отримає близько 9 млн додаткових доз препарату. Це відповідає частці населення в 18,6% від усієї кількості жителів країн ЄС.

Вакцинація в Україні

Україна отримає першу партію вакцини від коронавірусу Pfizer вже на цьому тижні – 117 тис. доз доставлять в країну в рамках ініціативи COVAX.

Всього Україна отримає 10 млн доз цього препарату, розрахованого на 5 млн громадян. Як відомо, для дієвої імунізації організму необхідно отримати дві дози вакцини.

Джерело: DW