Японія підтримує Україну на тлі загострення на Донбасі

У Японії стежать за ситуацією на Донбасі та підтримують Україну на тлі нарощування російських військ вздовж держкордону України.

Про це повідомив прем’єр-міністр Японії Йосіхіде Суга під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським.

Суга запевнив, що японська сторона уважно відстежує розвиток подій, і висловив всебічну підтримку Україні.

У свою чергу Зеленський розповів прем’єр-міністру Японії про збільшення військ РФ біля кордону з Україною і на території окупованого Криму.

Він подякував Сугу за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Окрім того, співрозмовники обговорювали інавгураційний саміт Кримської платформи.

Також Зеленський запросив Сугу в Київ на святкування 30-річчя Дня незалежності України.

– Радий розмові з прем’єр-міністром Японії Йосіхіде Сугою. Вдячний за підтримку Японією територіальної цілісності України. Підтримка G7, зокрема Японії, одного з провідних наших партнерів, надзвичайно важлива, – заявив глава держави.

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Стягування російських військ біля кордону України

Нещодавно Росія почала суттєво збільшувати бойові дії своїх гібридних сил на окупованій частині Донбасу, грубо порушуючи режим припинення вогню.

Також Кремль нарощує війська у Криму та біля кордонів України. Це викликало занепокоєння у західних союзників України.

США, ЄС та НАТО висловили свою підтримку Україні та засудили дії Росії.

Окрім того, Північноатлантичний альянс закликав РФ негайно зупинити провокації та загострення ситуації на Донбасі.