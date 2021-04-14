Європейська комісія не буде продовжувати контракти з фармацевтичними компаніями, які виготовляють вакцини AstraZeneca та Johnson&Johnson (J&J). Про це повідомляють італійські журналісти з посиланням на міністра охорони здоров’я Італії.

Єврокомісія провела розмову з керівниками європейських країн і визначилася, що контракти з AstraZeneca та Johnson&Johnson (J&J) не будуть укладати ще раз після закінчення терміну дії.

Натомість Євросоюз має намір зосередитися на препаратах з використанням технології передання РНК, таких як американські вакцини Pfizer та Moderna.

Крім того, Європейська комісія вимагає пояснень від компанії Johnson&Johnson щодо затримок постачання препарату.

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Вакцина Pfizer в Україні

У квітні Україна планує отримати американську вакцину від коронавірусу Pfizer. Завдяки ініціативі Covavax перша партія зі 117 тис. доз препарату надійде найближчим часом.

Передусім вакцину використовуватимуть для імунізації літніх людей та соціальних працівників.

Джерело: La Stampa