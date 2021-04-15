Накопичення російських військ в анексованому Криму та біля східних кордонів України може призвести до військового вторгнення.
Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс під час слухання Світові загрози у комітеті із розвідки Сенату США.
– Думаю, очевидно, російське стягування сил у Криму та уздовж кордону Донбасу становить серйозне занепокоєння. Накопичування сил досягло моменту, коли воно, з-поміж іншого, може бути підґрунтям для окремих військових вторгнень, – вважає Вільям Бернс.
За його словами, не варто недооцінювати те, як президент Путін і влада РФ можуть використовувати свою силу.
Він вважає, що маневри Кремля поблизу України можуть трактуватися як спроби залякати українську владу й сигнали для США.
Загострення ситуації на Сході України
З кінця березня Росія почала стягувати сили біля східних кордонів України.
Крім того, фіксується загострення на Донбасі.
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Джерело: Голос Америки
Фото: ООС