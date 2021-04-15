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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Байден і Меркель закликали Росію відвести війська від кордону з Україною

Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Ангела Меркель домовилися закликати Росію скоротити свої війська на кордоні з Україною.

Джозеф Байден

Під час телефонної розмови ввечері 14 квітня обидва лідери погодилися, що скорочення чисельності російських військ у регіоні допоможе знизити ескалацію напруженості в регіоні.

– Лідери висловили заклопотаність щодо нарощування російських військ на кордонах України та в окупованому Криму, а також підтвердили свою підтримку суверенітету і територіальній цілісності України, – заявили в Білому домі.

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Раніше у цей самий день міністр закордонних справ Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер звинуватила Росію у спробі посилити напруженість на кордоні в регіоні.

– У мене склалося враження, що російська сторона робить все, щоб спровокувати реакцію. Разом з Україною ми не втягнемося в цю гру, – сказала вона.

Зростаюча присутність Росії на кордоні з Україною в останні дні викликала стурбованість на Заході.

Вашингтон заявляє, що чисельність російських військ там найвища з 2014 року.

Але Росія наполягала на тому, щоб направити війська до своїх західних кордонів для бойових навчань через “погрози” з боку трансатлантичного альянсу НАТО.

Джерело: France24

Фото: Dreamstime

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