Чи зможе Україна відбити напад Росії – генерал США у Сенаті дав свою оцінку

Україна зможе з часом відбити атаку Росії у разі вторгнення.

Про це заявив командувач американських військ у Європі генерал Тод Волтерс під час слухань у Сенаті.

У Сенаті обговорювали збільшення озброєння РФ на кордоні з Україною та можливості нашої країни щодо протидії агресії.

Сенатор Ангус Кінг звернувся до генерала із запитаннями наскільки можливим є вторгнення РФ, а також, чи готові українські ЗС дати відсіч росіянам.

– Нас це дуже хвилює. І в Україні, і їхні партнери у регіоні, роблять все, що вони можуть, аби посилити свої позиції. Якщо вторгнення відбудеться, вони нині у найкращій формі. І йдеться не лише про їхні війська, а й війська їхніх партнерів у регіоні, – заявив Тод Волтерс.

Потім Ангус Кінг уточнив своє запитання: Як гадаєте, вони могли б відбити вторгнення, якщо воно почнеться наступного тижня?

– Думаю, з часом, це точно, – зазначив генерал.

Зі свого боку сенатор розповів, що політично йому ситуація з РФ нагадує 1939 рік.

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– Німці казали, що вони звільняють німецькомовних громадян. Дуже схожі речі ми зараз чуємо від Росії, – заявив Кінг.

Проте Волтерс запевнив, що українські громадяни дуже віддані своїй країні.

У Сенаті також зазначили, що єдиний шлях реагування – це стримування.

Крім того, генерал зазначив, що готовий надалі обговорювати із сенаторами потенційну загрозу РФ, проте уже на закритому засіданні.

– Що я можу сказати публічно, це те, що має місце суттєве накопичення російських військових сухопутних, повітряних та морських сил, і їхні масштаби, розміри викликають надзвичайне хвилювання. Вони віддзеркалюють масштаби, розміри військ, які застосовувались у 2014 році, – додав Волтерс.

Російські війська на Донбасі та в окупованому Криму

Росія суттєво збільшує бойові дії своїх гібридних сил на окупованій частині Донбасу, грубо порушуючи режим припинення вогню та всіляко намагається звинуватити у цьому українські війська.

Також Кремль нарощує війська у Криму та біля кордонів України. Це викликало занепокоєння у західних союзників України. США, ЄС та НАТО висловили свою підтримку Україні та засудили дії Росії.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Росія не має намірів розгортати широкомасштабну війну на Сході України.

На його думку, стягування військ до українських кордонів є спробою залякати Захід, демонструючи силу.