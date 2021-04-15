Меркель приєднається до переговорів Зеленського і Макрона через відеозв’язок – ЗМІ

Канцлер Німеччини Ангела Меркель приєднається до переговорів з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Франції Еммануелем Макроном через відеозв’язок.

Про це повідомляють українські ЗМІ з посиланням на дипломатичні джерела.

– Ці переговори у форматі тріо показують, що розмови, що нібито Путін говоритиме про Україну без України, не відповідають дійсності. Мета Путіна – розколоти нормандський формат. Ці переговори у відеоформаті є свідченням підтримки України з боку Франції та Німеччини, – повідомило джерело ЗМІ.

Візит Зеленського до Франції

Президент України Володимир Зеленський вирушить до Франції з робочим візитом 16 квітня. В межах робочого візиту глава держави проведе переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Напередодні у ЗМІ також повідомляли, що очікується розмова між Володимиром Зеленським, Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Але в Офісі президента цю інформацію поки не підтверджували.