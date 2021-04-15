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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Ми не стаємо на бік жодної зі сторін: МЗС Туреччини про відносини України та Росії

Туреччина не підтримує жодну зі сторін у кризі відносин між Росією і Україною.

Ми не стаємо на бік жодної зі сторін: МЗС Туреччини про відносини України та Росії

Про це заявив глава МЗС республіки Мевлют Чавушоглу.

– Ми не приймаємо чиєїсь сторони. Наша позиція заснована на відкритому і конструктивному підході, – сказав Чавушоглу каналу NTV.

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Міністр зазначив, що наразі мирній обстановці в Чорному морі перешкоджає напруженість між двома країнами.

– Ми хочемо, щоб Чорне море було морем світу, – додав Чавушоглу.

Тим часом президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Ангела Меркель домовилися закликати Росію скоротити свої війська на кордоні з Україною.

Лідери висловили заклопотаність щодо нарощування російських військ на кордонах України та в окупованому Криму, а також підтвердили свою підтримку суверенітету і територіальній цілісності України.

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