Нові санкції проти Росії можуть стосуватися її суверенного боргу – NYT

Нові санкції проти Росії, які планують запровадити Сполучені Штати, можуть стосуватися боргу Росії. Це планують оголосити вже сьогодні.
Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерела.
Видання також пише про можливу висилку обмеженої кількості російських дипломатів, про що повідомляли інші американські ЗМІ.
Ще у лютому радник президента з національної безпеки Джейк Салліван попереджав, що це будуть не просто санкції, вони включатимуть поєднання видимих і невидимих інструментів.
Санкції проти Росії
Білий дім готовий уже 15 квітня оголосити про запровадження нових санкцій проти російських фізичних і юридичних осіб. Ці санкції це відповідь на кібератаку на програмне забезпечення SolarWinds і спроби зірвати вибори в США.
Серед запланованих, санкції на близько десятка фізосіб. Йдеться про представників уряду і розвідки, а також близько 20 організацій.