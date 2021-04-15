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Факти / Світ / Росія
Анастасія Дячкіна |

Нові санкції проти Росії можуть стосуватися її суверенного боргу – NYT

Нові санкції проти Росії, які планують запровадити Сполучені Штати, можуть стосуватися боргу Росії. Це планують оголосити вже сьогодні.

санкції

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерела.

Видання також пише про можливу висилку обмеженої кількості російських дипломатів, про що повідомляли інші американські ЗМІ.

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Ще у лютому радник президента з національної безпеки Джейк Салліван попереджав, що це будуть не просто санкції, вони включатимуть поєднання видимих і невидимих інструментів.

Санкції проти Росії

Білий дім готовий уже 15 квітня оголосити про запровадження нових санкцій проти російських фізичних і юридичних осіб. Ці санкції це відповідь на кібератаку на програмне забезпечення SolarWinds і спроби зірвати вибори в США.

Серед запланованих, санкції на близько десятка фізосіб. Йдеться про представників уряду і розвідки, а також близько 20 організацій.

Джерело: NYT

Фото: Depositphotos

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