США готові вислати дипломатів РФ і запровадити нові санкції: в ЗМІ назвали дату

Білий дім готовий уже 15 квітня, оголосити про запровадження нових санкцій проти російських фізичних і юридичних осіб. Ці санкції це відповідь на кібератаку на програмне забезпечення SolarWinds і спроби зірвати вибори в США.

Про це пише Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

Серед запланованих, санкції на близько десятка фізосіб. Йдеться про представників уряду і розвідки, а також близько 20 організацій.

Крім того, із США вишлють близько 10 російських чиновників і дипломатів.

Санкції проти РФ

Варшава здійснює активні заходи щодо посилення санкцій проти Російської Федерації через агресію проти України. Зокрема у Польщі висловили занепокоєння щодо активізації військ РФ біля українських кордонів.

Зокрема таке рішення ухвалили через агресивну політики РФ проти України. Зазначається, що напруга систематично зростає з початку року.