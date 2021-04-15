США скасували переміщення двох військових кораблів у Чорне море

США скасували заплановане переміщення двох військових кораблів через турецькі протоки в напрямку Чорного моря.

Про це повідомило турецьке державне інформаційне агентство Anadolu з посиланням на дипломатичні джерела.

За даними ЗМІ, 9 квітня міністерство закордонних справ Туреччини отримало офіційне повідомлення від США про транзит військових кораблів з Середземного моря в Чорне море через водні шляхи Босфор і Дарданелли, які є територіальними водами Туреччини.

Пізніше глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу підтвердив, що США скасували прохід своїх військових кораблів у Чорне море.

– Учора США усно підтвердили нам, що скасували прохід. Письмового повідомлення поки немає, – сказав Чавушоглу.

Військові кораблі повинні були дістатися Чорного моря 14 і 15 квітня і залишатися там до 4 і 5 травня. Вони додали, що ніяких повідомлень про можливі нові проходи не надходило.

Раніше МЗС Туреччини повідомляло, що ракетний есмінець ВМС США Donald Cook і есмінець Roosevelt планували увійти в Чорне море 14 і 15 квітня і пробути там до 4-5 травня.

Згідно з даними міжнародної системи позиціонування суден (AIS), Donald Cook в середу після поповнення паливом і припасами на базі Суда-Бей на грецькому острові Крит, попрямував до Чорноморським протоками.

Джерело: Anadolu