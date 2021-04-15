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Факти / Світ
Людмила Грубник |

Треба готуватися: Байден попередив світ про нову пандемію

Президент США Джо Байден вважає, що у майбутньому світ чекатиме нова пандемія, схожа на поширення коронавірусу на планеті.

Треба готуватися: Байден попередив світ про нову пандемію

За його словами, до цього треба починати готуватися.

– Буде ще пандемія. І потрібно до неї готуватися. Необхідно готувати нашу медичну систему, – заявив Джо Байден.

За його словами, для його адміністрації це буде пріоритетним напрямом у роботі.

Пандемія коронавірусу

За попередніми даними, з кінця 2019 року на планеті почав активно поширюватися коронавірус.

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Це спричинило запровадження карантину у країнах світу та зміну звичного ритму життя людства. Попри появу вакцин та карантинні заходи, світу поки не вдалося подолати вірус.

Детальніше про поширення коронавірусу у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: USA Today

Фото: Depositphotos

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