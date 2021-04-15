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Факти / Світ
Євгенія Шапоренко |

Вибачте, що відволікаю: у Канаді депутат роздягнувся під час засідання в Zoom (18+)

Канадський депутат з’явився повністю оголеним перед колегами, які в цей момент були присутні на засіданні Палати громад в Zoom.

Обнаженный мужчина

Вільям Амос від Ліберальної партії з’явився перед колегами голим між прапорами Квебека і Канади та з якимось мобільним телефоном, який хоч якось зберігав грань скромності парламентарія.

Скріншот був отриманий інформаційним агентством The Canadian Press – спочатку він був видний тільки членам парламенту і штатним співробітникам.

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В електронному листі з вибаченнями Амос описав своє роздягання як прикру помилку.

– Відео випадково увімкнулося, коли я переодягався в робочий одяг після пробіжки. Я щиро вибачаюся перед своїми колегами в Палаті громад за те, що випадково відволік увагу. Це була помилка, таке більше не повториться, – зазначив депутат.

Опозиційний депутат Клод Де Бельфей зазначив, що депутати-чоловіки повинні носити піджак і краватку, а також сорочку, нижню білизну і брюки.

Спікер Ентоні Рота нагадав депутатам, що потрібно завжди бути пильними, коли вони перебувають поруч з камерою і мікрофоном.

Секс-вечірка в Брюсселі

У грудні 2020 року у центрі Брюсселя поліція припинила секс-вечірку з 25 учасниками.

Один з них є членом Європейського парламенту.

Джерело: Sky News

Фото: Depositphotos

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