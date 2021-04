Вибачте, що відволікаю: у Канаді депутат роздягнувся під час засідання в Zoom (18+)

Канадський депутат з’явився повністю оголеним перед колегами, які в цей момент були присутні на засіданні Палати громад в Zoom.

Вільям Амос від Ліберальної партії з’явився перед колегами голим між прапорами Квебека і Канади та з якимось мобільним телефоном, який хоч якось зберігав грань скромності парламентарія.

Скріншот був отриманий інформаційним агентством The Canadian Press – спочатку він був видний тільки членам парламенту і штатним співробітникам.

В електронному листі з вибаченнями Амос описав своє роздягання як прикру помилку.

Опозиційний депутат Клод Де Бельфей зазначив, що депутати-чоловіки повинні носити піджак і краватку, а також сорочку, нижню білизну і брюки.

Спікер Ентоні Рота нагадав депутатам, що потрібно завжди бути пильними, коли вони перебувають поруч з камерою і мікрофоном.

