Якщо Путін зіштовхнеться із Заходом, він програє – конгресмен США

Президент Росії Володимир Путін програє кожного разу, якщо зіштовхнеться із Заходом.

Про це заявив колишній військовий і член Групи підтримки України у Палаті Представників Конгресу Адам Кінзінгер. За його словами, на тлі активізації російських військ біля українських кордонів для США і союзників НАТО важливо зайняти сильну позицію, щоб показати спільну реакцію у випадку потреби.

Політик зазначив, що Путін має намір протестувати єдності Заходу, а також рішучості Байдена. З цієї причини жодну можливість потенційної відповіді на глибшу ескалацію агресії Російської Федерації проти України Вашингтону відкидати не можна.

– Володимир Путін має знати: якщо він зіштовхнеться із Заходом, він програє. Він програє кожного разу. Я хотів би, щоб українці знали, що ми думаємо про вас щодня. Захід про вас не забув, – зазначив Кінзінгер.

Санкції США проти Росії

Президент США Джо Байден підписав указ про введення низки санкцій проти Російської Федерації. За даними Білого дому, санкції США проти Росії запроваджують з метою продемонструвати рішучість адміністрації відреагувати на шкідливу зовнішню діяльність РФ та стримати її в повному обсязі.

Зокрема США запровадили санкції проти 10 російських дипломатів, шести технологічних компаній, 32 юридичних і фізичних осіб, причетних до спроби вплинути на президентські вибори в США у 2020 році, а також проти чотирьох новинних веб-сайтів, які співпрацюють із ФСБ, ГРУ та СЗР Росії.