Ангела Меркель отримала щеплення від коронавірусу – її вакцинували AstraZeneca

Канцлер Німеччини Ангела Меркель отримала щеплення проти коронавірусу. Політика вакцинували препаратом AstraZeneca.

Канцлера не турбувало те, що її вакцинували вакциною AstraZeneca.

Щеплення 66-річна Меркель отримала в Берліні.

Представник канцлера Штеффен Зайберт опублікував в Twitter знімок її свідоцтва про вакцинацію.

– Я тішуся, що отримала сьогодні свою першу вакцину AstraZeneca. Я дякую всім, хто бере участь у кампанії з вакцинації – і всіх, хто вакцинується. Вакцинація – це ключ до подолання пандемії, – зазначила Ангела Меркель.

Kanzlerin #Merkel: „Ich freue mich, dass ich heute die Erstimpfung mit AstraZeneca bekommen habe. Ich danke allen, die sich in der Impfkampagne engagieren – und allen, die sich impfen lassen. Das Impfen ist der Schlüssel, um die Pandemie zu überwinden.“ pic.twitter.com/P4kMJYNrlc — Steffen Seibert (@RegSprecher) April 16, 2021

Тромби після AstraZeneca

6 квітня Європейське агентство з лікарських засобів підтвердило факт існування зв’язку між вакциною від Covid-19 AstraZeneca й утворенням тромбів.

7 квітня стало відомо, згідно з даними Європейського агентства з лікарських засобів, що утворення тромбів після вакцинації від коронавірусу препаратом AstraZeneca потрібно вважати вкрай рідкісним побічним ефектом.

За їхніми даними, поєднання тромбів із низьким рівнем тромбоцитів у крові фіксувалося дуже рідко. Загальна користь вакцини у запобіганні Covid-19 перевищує ризик побічних ефектів.

Водночас ЕМА просить людей, які вакцинувалися препаратом AstraZeneca, пам’ятати про можливість утворення тромбів у поєднанні з низьким рівнем тромбоцитів у рідкісних випадках протягом двох тижнів після щеплення.