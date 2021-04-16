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Факти / Світ
Євгенія Шапоренко |

Ангела Меркель отримала щеплення від коронавірусу – її вакцинували AstraZeneca

Канцлер Німеччини Ангела Меркель отримала щеплення проти коронавірусу. Політика вакцинували препаратом AstraZeneca.

Ангела Меркель

Канцлера не турбувало те, що її вакцинували вакциною AstraZeneca.

Щеплення 66-річна Меркель отримала в Берліні.

Представник канцлера Штеффен Зайберт опублікував в Twitter знімок її свідоцтва про вакцинацію.

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– Я тішуся, що отримала сьогодні свою першу вакцину AstraZeneca. Я дякую всім, хто бере участь у кампанії з вакцинації – і всіх, хто вакцинується. Вакцинація – це ключ до подолання пандемії, – зазначила Ангела Меркель.

Тромби після AstraZeneca

6 квітня Європейське агентство з лікарських засобів підтвердило факт існування зв’язку між вакциною від Covid-19 AstraZeneca й утворенням тромбів.

7 квітня стало відомо, згідно з даними Європейського агентства з лікарських засобів, що утворення тромбів після вакцинації від коронавірусу препаратом AstraZeneca потрібно вважати вкрай рідкісним побічним ефектом.

За їхніми даними, поєднання тромбів із низьким рівнем тромбоцитів у крові фіксувалося дуже рідко. Загальна користь вакцини у запобіганні Covid-19 перевищує ризик побічних ефектів.

Водночас ЕМА просить людей, які вакцинувалися препаратом AstraZeneca, пам’ятати про можливість утворення тромбів у поєднанні з низьким рівнем тромбоцитів у рідкісних випадках протягом двох тижнів після щеплення.

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