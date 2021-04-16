Запровадження нових санкції США проти Росії, які передбачають також обмеження на операції з державними облігаціями, вплинуть на країну-агресора, хоча й у довгостроковій перспективі.

Таку думку висловив експерт Атлантичної Ради Андерс Аслунд. За словами Аслунда, обмеження на операції з російськими облігаціями, деномінованими в рублях, від’єднають Росію від ринку запозичень.

– У короткостроковій перспективі санкції проти випуску російських урядових облігацій на первинному ринку матимуть невеликий вплив. Однак він буде значним у довгостроковій перспективі, коли Росія не зможе позичати, крім як маргінально, на міжнародному ринку, – зазначив Андерс Аслунд.

А от фахівець Фонду Маршалла Джон Рудольф вважає, що вони дають Путіну варіанти.

– Або поводься добре – і матимеш саміт з Байденом, або поводься погано – і отримаєш справді витратні санкції, – прокоментував Джон Рудольф.

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Санкції проти Росії

15 квітня президент США Джо Байден підписав указ про запровадження санкцій проти Російської Федерації.

Вашингтон висилає 10 осіб із російської дипломатичної місії. Також США оголосили санкції проти шести технологічних компаній, які надають підтримку кіберпрограмі російських спецслужб.

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Джерело: Anders Åslund, Josh Rudolph, Голос Америки