Глава Європейського командування США оцінив ймовірність вторгнення РФ в Україну

Генерал військово-повітряних сил США, командувач Європейським командуванням США Тод Волтерс оцінив ймовірність вторгнення військ РФ в Україну найближчим часом на рівні від низького до середнього.

Про це він повідомив під час виступу перед комітетом Палати представників у справах збройних сил 15 квітня.

Генерал зазначив, що ця оцінка залежить різних обставин. За його словами, війська США продовжують вивчати обставини в усіх сферах.

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Також на думку військовослужбовця, ця загроза в наступні два тижні почне знижуватися. Однак водночас це залежить від розташування військ Російської Федерації.

Крім того, генерал військово-повітряних сил США повідомив, що дуже великі сухопутні війська переміщаються з західного військового округу і південного військового округу Російської Федерації в напрямку Криму та Донбасу. Він зазначив, що такі дії викликають занепокоєння, однак вони уважно спостерігають за ситуацією.

Санкції США проти Росії

15 квітня президент США Джо Байден підписав указ, яким запровадив нові санкції проти Росії. Зокрема їх запровадили проти 10 російських дипломатів, 32 юридичних та фізичних осіб, а також шести технологічних компаній.

За даними Білого дому, ці компанії та особи займалися злочинною кібердіяльністю, а також намагалися вплинути на президентські вибори США у 2020 році.