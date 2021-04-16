Килимник передавав дані про кампанію Трампа розвідці РФ – Мінфін США

Російський бізнес-партнер екс-керівника передвиборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта – Костянтин Килимник передава дані про виборчу кампанію Трампа російській розвідці. Також він хотів допомогти четвертому президенту України Віктору Януковичу повернути владу в країні.

Про це свідчать дані Міністерства фінансів США.

Американські слідчі встановили, що Килимник отримував внутрішні дані кампанії 45-го президента Штатів.

Зокрема, він збирав інформацію щодо опитувань громадської думки та виборчої стратегії. Однак про те, що він робив з цими даними – було невідомо.

Килимник є серед 32 фізичних та юридичних осіб, щодо яких американське Мінфін ввело санкції за втручання до виборів США.

Відомство назвало Килимника російським та українським політичним консультантом, а також відомим агентом російської розвідки, який втілював операції з впливу від їхнього імені.

За даними Мінфіну США, Килимник також намагався просувати інформацію про те, що нібито Україна втручалась до виборів США 2016 року, а не РФ.

Окрім того, він намагався допомогти екс-президенту України Віктору Януковичу, який перебуває під санкціями, повернути владу в країні.

Наразі ФБР пропонує винагороду до чверті мільйона доларів за інформацію, яка призведе до арешту Килимника.

Санкції проти Росії

Днями президент США Джо Байден підписав указ про запровадження санкцій проти РФ.

Згідно з указом, Вашингтон висилає 10 осіб із російської дипломатичної місії. Також Штати оголосили санкції проти шести технологічних компаній, які надають підтримку кіберпрограмі російських спецслужб.

Детальніше про санкції США проти Росії – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Мінфін США