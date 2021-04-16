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Факти / Світ
Людмила Грубник |

Олімпійські ігри у Японії можуть провести без глядачів

У Японії розглядають можливість повторного перенесення Олімпійських ігор через пандемію коронавірусу або ж проведення їх без глядачів.

олімпіада

З однією із заяв виступив представник правлячої у Японії ліберально-демократичної партії Тошіхіро Нікаі.

– Якщо через Олімпіаду відбудеться спалах зараження, у її проведенні не буде жодного сенсу. Звичайно, її ще можна скасувати. Але для Японії важливо провести успішну Олімпіаду. Це велика можливість, – заявив Тошіхіро Нікаі.

Водночас відповідальний за вакцинацію у Японії Тарон Коно повідомив, що Олімпійські ігри все ще можна провести, але без глядачів.

Олімпійські ігри

Через пандемію коронавірусу Олімпіаду у Токіо вже переносили у 2020 році.

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Її проведення відклали на 2021 рік, вона має пройти з 23 липня до 8 серпня.

Але Північна Корея вже офіційно відмовилася брати участь у ній через коронавірус.

Джерело: Associated Press

Фото: Dreamstime

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