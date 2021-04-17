Пентагон закликав РФ не перешкоджати проходу суден у Чорному морі

Сполучені Штати Америки закликали Російську Федерацію не перешкоджати руху іноземних суден у Чорному морі.
Про це заявив представник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу.
— Ми закликаємо Росію припинити створювати перешкоди для руху суден у цьому регіоні (у Чорному морі, – Ред.), – сказав Кірбі.
Також він вчергове закликав РФ припинити нарощувати чисельність військових одиниць на кордоні з Україною та на окупованих територіях.
Кірбі зазначив, що США підтверджують підтримку суверенітету та територіальної цілісності України у визнаних міжнародним співтовариством кордонах, включаючи її територіальні води.
Загострення ситуації на Сході України
З кінця березня Росія почала стягувати сили біля східних кордонів України.
Крім того, фіксується загострення на Донбасі.
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Джерело: Пентагон