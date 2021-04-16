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Факти / Світ
Людмила Грубник |

Трюдо та Меркель обговорили агресію РФ біля кордонів України

Представники Канади та Німеччини вкотре висловили стурбованість через агресію РФ на Сході України.

Донбас, ООС

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

– Двоє лідерів поділилися своєю глибокою стурбованістю через недавні військові дії Росії у Криму і вздовж кордону з Україною, – йдеться у повідомленні на офіційному сайті Джастіна Трюдо.

Також лідери підкреслили свою прихильність суверенітету, безпеці та територіальній цілісності України.

Загострення ситуації на Сході України

Лідери країн продовжують заявами реагувати на загострення ситуації на Сході України і в окупованому Криму.

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Україну підтримали західні партнери, а також у НАТО.

Детальніше про ситуацію на Сході України читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Prime Minister of Canada Justin Trudeau

Фото: ООС

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