У США засудили до 10 років ув’язнення 35-річного українця Федора Гладира. Він визнав себе винним в участі у діяльності хакерської групи FIN7.

Вирок чоловіку оголосив суд в Сіетлі (США) 16 квітня.

У 2018 році Гладира заарештували у німецькому місті Дрезден та екстрадували у США.

Вже у вересні 2019-го він визнав себе винним за обвинуваченнями в здійсненні кібератак і шахрайстві в обмін на зняття решти обвинувачень.

Йому висували 26 обвинувачень до того, як він погодився визнати свою провину і заплатити $2,5 млн відшкодування.

За даними американського Мін’юсту, хакерська група FIN7 завдала американцям й економіці Штатам збитків на $1 млрд.

Водночас місцеві прокурори на слуханнях заявляли, що фактичні збитки можуть сягати від $3 до $6 млрд.

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Хакерська група порушила роботу комп’ютерних мереж в усіх 50 штатах США й окрузі Колумбія, а також викрала дані понад 20 млн кредитних карток.

У США заарештували українських хакерів

На Початку липня 2018 року в США заарештували трьох українців через підозру в причетності до хакерського угруповання Fin7.

Жертвами хакерів стали понад 100 американських компаній, серед яких ресторани, гральний та готельний бізнес.

Джерело: Радіо Свобода