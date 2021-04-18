Під час традиційної недільної проповіді 18 квітня Папа Римський Франциск висловив стурбованість щодо активізації російських військ на Сході України. Очільник Католицької церкви закликав докласти зусиль для примирення та миру.

Папа Римський помолився за мир на Донбасі на площі Святого Петра та виступив з промовою. Він заявив, що з глибоким сумом спостерігає за активізацією військової діяльності та порушенням режиму припинення вогню, які останнім часом почастішали.

– Я твердо вимагаю уникати ескалації напруженості, і навпаки, робити жести, які б підтримували взаємну довіру та сприяли примиренню та миру, які так необхідні та бажані.

Читайте Папа Римський вперше призначив жінку заступником секретаря Синоду єпископів

4 квітня Папа Римський також згадував війну на Донбасі під час великодньої промови. Він помолився за полонених під час конфліктів на Сході України та у Нагірному Карабаху.

Також Папа Франциск закликав заможні країни ділитися з іншими вакциною від коронавірусу.

Джерело: Vatican News