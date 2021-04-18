У Каліфорнії (США) помер один з засновників компанії Adobe та розробників формату PDF Чарльз Гешке. Йому був 81 рік. Про це повідомляє прес-служба компанії Adobe.

– З глибоким смутком Adobe поділяє смерть улюбленого співзасновника компанії, доктора Чарльза Гешке. Доктор Гешке помер у п’ятницю в оточенні своєї родини.

У бізнесмена залишилася дружина та троє дітей.

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Чарльз Гешке народився у штаті Огайо у вересні 1939 року. У 1982 році разом з Джоном Уорноком він став засновником компанії Adobe, що спеціалізується на розробці програмного забезпечення.

Гешке посідав посади операційного, а потім генерального директора компанії. У 2000 році він пішов на пенсію. Через дев’ять років 44-й президент США Барак Обама присудив Гешке престижну нагороду у сфері технологій та інновацій.

Помер Володимир Яворівський

17 квітня помер Володимир Яворівський – український письменник і громадський діяч. Йому було 79 років.

Він відомий завдяки творам Марія з полином у кінці століття, Вічні Кортеліси, З висоти вересня тощо. Детальніше про смерть Яворівського – у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Adobe