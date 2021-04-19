Міністр Туреччини став добровольцем у випробуванні вакцини від Covid-19

Міністр промисловості та технологій Туреччини Мустафа Варанк став добровольцем у випробуванні розробленої у країні вакцини проти коронавірусу.
За словами політика, перед щепленням він пройшов загальне обстеження стану здоров’я. Після ведення першої дози препарату у нього не було побічних ефектів, проте він відчував незначний біль у руці, на місці уколу.
Турецький чиновник зазначив, що у країні наразі на різних етапах дослідження перебувають сім препаратів від коронавірусу, які розробили місцеві науковці.
Політик закликав робити щеплення від коронавірусу, а також долучатися до лав волонтерів у рамках дослідження вакцин виробництва Туреччини.
Вакцинація в Туреччині
28 вересня 2020 року розпочалося випробування вакцини від коронавірусу в Туреччині – першу дозу отримав медпрацівник.
Щеплення від захворювання зробили 53-річному медичному працівнику, який став добровольцем у рамках дослідження препарату турецького виробництва.
Джерело: Hurriyet