Під французькою столицею Парижем сталася авіакатастрофа, розбився легкомоторний літак. Надзвичайна подія забрала життя людей.
Інцидент трапився у департаменті Сена і Марна столичного регіону Іль-де-Франс.
Літак Robin DR400 виявили 18 квітня вдень у полі. Унаслідок його падіння загинули чотири людини.
За попередніми даними, літак виконував навчальний політ.
Нині місцеві правоохоронці розпочали досудове розслідування.
Падіння літака у Мексиці
Наприкінці березня у Мексиці сталася авіакатастрофа. У мексиканському місті Ермосільо у штаті Сонора впав літак.
Унаслідок катастрофи загинули шість осіб, одним із загиблих був місцевий чиновник.
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Джерело: BFMTV
Фото: Nationale 2 infos