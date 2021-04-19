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Факти / Світ
Людмила Грубник |

Під Парижем впав легкомоторний літак, чотири людини загинули

Під французькою столицею Парижем сталася авіакатастрофа, розбився легкомоторний літак. Надзвичайна подія забрала життя людей.

Авіакатастрофа у Франції

Інцидент трапився у департаменті Сена і Марна столичного регіону Іль-де-Франс.

Літак Robin DR400 виявили 18 квітня вдень у полі. Унаслідок його падіння загинули чотири людини.

За попередніми даними, літак виконував навчальний політ.

Нині місцеві правоохоронці розпочали досудове розслідування.

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Падіння літака у Мексиці

Наприкінці березня у Мексиці сталася авіакатастрофа. У мексиканському місті Ермосільо у штаті Сонора впав літак.

Унаслідок катастрофи загинули шість осіб, одним із загиблих був місцевий чиновник.

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Джерело: BFMTV

Фото: Nationale 2 infos

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