Під французькою столицею Парижем сталася авіакатастрофа, розбився легкомоторний літак. Надзвичайна подія забрала життя людей.

Інцидент трапився у департаменті Сена і Марна столичного регіону Іль-де-Франс.

Літак Robin DR400 виявили 18 квітня вдень у полі. Унаслідок його падіння загинули чотири людини.

За попередніми даними, літак виконував навчальний політ.

Нині місцеві правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Падіння літака у Мексиці

Наприкінці березня у Мексиці сталася авіакатастрофа. У мексиканському місті Ермосільо у штаті Сонора впав літак.

Унаслідок катастрофи загинули шість осіб, одним із загиблих був місцевий чиновник.

Більше новин про надзвичайні події України та світу читайте у матеріалах на Фактах ICTV.

Джерело: BFMTV

Фото: Nationale 2 infos