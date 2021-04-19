США підтримали рішення Чехії вислати російських дипломатів

У США підтримали рішення уряду Чехії вислати з країни 18 співробітників посольства Російської Федерації, яких підозрюють у роботі на спецслужби.
Про це повідомив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.
Політик заявив про необхідність рішуче реагувати на недружні дії Кремля. За його словами, США повністю підтримують рішення Чехії.
– Ми повинні діяти рішуче у відповідь на дії Росії, що ставлять під загрозу територіальну цілісність, енергетичну безпеку або життєво важливу інфраструктуру наших союзників і партнерів, – зазначив представник Держдепартаменту США.
Вислання російських дипломатів із Чехії
17 квітня глава МЗС Чехії заявив про висилку 18 російських дипломатів з країни, яких підозрюють у співпраці з ФСБ Російської Федерації.
Приводом стало розслідування Чехії справи про вибухи боєприпасів на військовому складі під Врбетіце у 2014 році. Внаслідок трагедії постраждали десятки місцевих жителів, двоє осіб загинули.