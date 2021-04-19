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Факти / Світ
Юлія Захарченко |

США підтримали рішення Чехії вислати російських дипломатів

У США підтримали рішення уряду Чехії вислати з країни 18 співробітників посольства Російської Федерації, яких підозрюють у роботі на спецслужби.

США підтримали рішення Чехії вислати російських дипломатів

Про це повідомив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

Політик заявив про необхідність рішуче реагувати на недружні дії Кремля. За його словами, США повністю підтримують рішення Чехії.

– Ми повинні діяти рішуче у відповідь на дії Росії, що ставлять під загрозу територіальну цілісність, енергетичну безпеку або життєво важливу інфраструктуру наших союзників і партнерів, – зазначив представник Держдепартаменту США.

Вислання російських дипломатів із Чехії

17 квітня глава МЗС Чехії заявив про висилку 18 російських дипломатів з країни, яких підозрюють у співпраці з ФСБ Російської Федерації.

Приводом стало розслідування Чехії справи про вибухи боєприпасів на військовому складі під Врбетіце у 2014 році. Внаслідок трагедії постраждали десятки місцевих жителів, двоє осіб загинули.

Фото: Pexels

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