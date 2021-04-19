PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ
Юлія Захарченко |

У США Tesla на автопілоті потрапила у ДТП: загинули двоє людей

У США в штаті Техас сталася ДТП під час керування електрокаром Tesla в режимі автопілота, внаслідок цього двоє людей загинули.

Полиция США

Автомобіль Tesla, модель S 2019 року випуску, врізався в дерево та загорівся. Одного з чоловіків виявили на передньому пасажирському сидінні, а другого – на задньому сидінні машини.

Пожежу, яка виникла в результаті загоряння електромобіля, гасили декілька годин. Рятувальники використали понад 120 тис. л води.

Читайте
У США зниклу три тижні тому жінку знайшли голою в каналізації

За декілька хвилин до аварії дружини загиблих чули, що їхні чоловіки хотіли покататися на авто в режимі автопілота. Чоловікам було 59 та 69 років.

За попередніми даними місцевої поліції, за кермом не було нікого, проте розслідування не завершено остаточно.

Стрілянина у США

За останню добу в США відбулося декілька трагедій. У штаті Техас невідомий чоловік відкрив стрілянину, в результаті якої загинули три людини.

Зловмисник втік з місця злочину. За даними місцевої поліції, підозрюваний – 41-річний чоловік. Наразі стрілка ще розшукують.

Джерело: CNBC

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка