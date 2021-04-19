У США в штаті Техас сталася ДТП під час керування електрокаром Tesla в режимі автопілота, внаслідок цього двоє людей загинули.

Автомобіль Tesla, модель S 2019 року випуску, врізався в дерево та загорівся. Одного з чоловіків виявили на передньому пасажирському сидінні, а другого – на задньому сидінні машини.

Пожежу, яка виникла в результаті загоряння електромобіля, гасили декілька годин. Рятувальники використали понад 120 тис. л води.

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За декілька хвилин до аварії дружини загиблих чули, що їхні чоловіки хотіли покататися на авто в режимі автопілота. Чоловікам було 59 та 69 років.

За попередніми даними місцевої поліції, за кермом не було нікого, проте розслідування не завершено остаточно.

Стрілянина у США

За останню добу в США відбулося декілька трагедій. У штаті Техас невідомий чоловік відкрив стрілянину, в результаті якої загинули три людини.

Зловмисник втік з місця злочину. За даними місцевої поліції, підозрюваний – 41-річний чоловік. Наразі стрілка ще розшукують.

Джерело: CNBC