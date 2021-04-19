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Факти / Світ
Людмила Грубник |

У США у видр з акваріуму підтвердили коронавірус, тварин ізолювали

В Атланті (штат Джорджія, США) азіатські видри одного з акваріумів, де місцеві мешканці можуть помилуватися тваринами, заразилися коронавірусом.

видра

У них з’явилися симптоми захворювання, з-поміж яких – чхання, нежить і незначна млявість, а деякі з ссавців почали кашляти.

– Наші азіатські видри дали позитивний результат на SARS-CoV-2, вірус, що викликає Covid-19, – заявили представники Georgia Aquarium.

Тварин перевірили, ізолювали від загальної виставки, нині за ними доглядають фахівці. За словами організації, нині видри одужують.

В адміністрації припускають, що видри могли заразитися від безсимптомного працівника, оскільки вони не мають прямих контактів з відвідувачами.

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Детальніше про коронавірус у тварин читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Georgia Aquarium

Фото: Pixabay

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