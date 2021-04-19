Європейський Союз занепокоєний стрімким погіршенням здоров’я російського опозиціонера Олексія Навального, який перебуває у виправній колонії та вимагає негайно надати йому доступ до лікарів.

Про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель та зазначив, що влада РФ несе повну відповідальність за здоров’я та безпеку Навального у колонії.

– Ми закликаємо російську владу негайно надати йому доступ до медичних працівників, яким він довіряє, – заявив Боррель.

Європейський Союз продовжить заклики щодо беззастережного звільнення опозиціонера, йдеться у офіційному повідомленні ЄС від 18 квітня.

– Справа Навального не є ізольованим інцидентом, а підтверджує негативну картину скорочення простору для опозиції, громадянського суспільства і незалежних голосів в Російській Федерації, – наголосив Жозеп Боррель.

Справа Навального

2 лютого 2021 року суд виніс вирок у справі Ів Роше, щодо замінення умовного терміну Олексія Навального на реальні 3,5 роки позбавлення волі.

До виправної колонії у Покрові опозиціонера доправили наприкінці лютого. Більше про справу Олексія Навального читайте на Фактах ICTV.