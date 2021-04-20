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Факти / Світ
Людмила Богданова |

В Албанії чоловік з ножем напав на людей в мечеті – є поранені

поліція албанія

У місті Тирана – столиці Албанії чоловік з ножем напав на людей у мечеті. П’ятеро осіб отримали поранення – їх госпіталізували до лікарні. Усі вони – чоловіки віком від 22 до 35 років. У момент нападу вони молилися.

На місце прибули правоохоронці і затримали нападника. Ним виявився 34-річний Рудольф Ніколлі – мешканець міста Буррель, що на півночі країни.

Наразі життю поранених чоловіків нічого не загрожує. Поліція розслідує справу.

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Напад у Канаді

У Канаді 20-річний чоловік з ножем напав на людей у бібліотеці. Одна жінка загинула, шість осіб постраждали.

Під час затримання нападник хотів покінчити з життям самогубством. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловив співчуття постраждалим. Подробиці нападу у Канаді читайте на Фактах ICTV.

Джерело: AP

Фото: Getty Images

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