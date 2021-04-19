У Великій Британії запроваджують закон, який захищатиме країну від шпигунів із ворожих країн, наприклад із Росії та Китаю.

Згідно з новим законом, усі особи, що працюють у Великій Британії від імені іноземних урядів, зобов’язані офіційно реєструвати свою присутність, а за невиконання цього правила передбачено кримінальне покарання.

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11 травня прем’єр-міністр країни Борис Джонсон скористається часом, відведеним на виступ королеви, щоб оголосити про ухвалення закону.

У британських ЗМІ зазначають, що прем’єр дуже рішуче налаштований щодо розширення цих заходів, на тлі занепокоєння політикою РФ та Китаю.

Посол РФ у Великій Британії

16 квітня МЗС країни викликало російського посла Андрія Келіна у зв’язку з агресивними діями Росії біля українського кордону.

У відомстві вимагають, щоб Росія негайно припинила провокації, знизила напруженість біля українських кордонів та почала виконувати свої міжнародні зобов’язання.