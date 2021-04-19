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Факти / Світ / Росія
Софія Зінов'єва |

ЄНП вимагає дебатів у Європарламенті через стягування військ РФ до кордонів України

Європарламент

Європейська народна партія вимагає проведення парламентських дебатів з приводу військової сили РФ на українському кордоні на пленарному засіданні вже наступного тижня.

Заступник голови Європарламенту Сандра Калнієте зазначила, що підтвердження підтримки України є колективним обов’язком Європи.

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На думку Калнієте, ситуація на українському кордоні несе серйозну загрозу як для суверенітету України, так і європейської стабільності та безпеки.

– Російському режиму доведеться заплатити ціну за свою агресію проти України, а також за те, як він поводиться з Олексієм Навальним, – зазначила депутат Європарламенту.

Також Сандра Калнієте вважає, що вже час надати Україні план дій щодо вступу в НАТО.

Російська агресія на Сході

Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна повністю готова протистояти російській агресії будь-яким шляхом, як політико-дипломатичним, так і військовим.

Міністр також наголосив, що саме підтримка міжнародної коаліції здатна демотивувати Росію.

Джерело: Європейська народна партія

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