Європейська народна партія вимагає проведення парламентських дебатів з приводу військової сили РФ на українському кордоні на пленарному засіданні вже наступного тижня.

Заступник голови Європарламенту Сандра Калнієте зазначила, що підтвердження підтримки України є колективним обов’язком Європи.

На думку Калнієте, ситуація на українському кордоні несе серйозну загрозу як для суверенітету України, так і європейської стабільності та безпеки.

– Російському режиму доведеться заплатити ціну за свою агресію проти України, а також за те, як він поводиться з Олексієм Навальним, – зазначила депутат Європарламенту.

Також Сандра Калнієте вважає, що вже час надати Україні план дій щодо вступу в НАТО.

Російська агресія на Сході

Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна повністю готова протистояти російській агресії будь-яким шляхом, як політико-дипломатичним, так і військовим.

Міністр також наголосив, що саме підтримка міжнародної коаліції здатна демотивувати Росію.

Джерело: Європейська народна партія