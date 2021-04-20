У Великій Британії розглядають можливість створення цифрової валюти, яка буде підтримуватися центральним банком країни.

Про це розповів міністр фінансів Великої Британії Ріші Сунак. За його словами, в міністерстві запроваджують робочу групу казначейства та Банком Англії для координації дослідницької роботи над потенційною цифровою валютою центрального банку (CBDC).

Зазначається, що підтримувана Банком Англії криптовалюта потенційно дозволить підприємствам і споживачам мати рахунки безпосередньо в банку. Це дозволить уникати посередників при здійсненні платежів, а також змінить роль кредиторів у фінансовій системі.

Політик розповів, що власна валюта у країні не замінить ні готівки, ні банківських рахунків. За його словами, це збільшить конкурентну перевагу Великої Британії у сфері фінансових технологій, а також допоможе підвищити рівень надання послуг.

МЗС Британії викликало посла РФ

Міністерство закордонних справ Британії викликало російського посла Андрія Келіна через нарощування військ РФ біля державних кордонів України.

У відомстві також заявили, що такі дії Росії – небезпечні та дестабілізуючі. Водночас в МЗС Британії вимагають, щоб Росія припинила провокації, знизила напруженість біля українських кордонів, а також почала виконувати свої міжнародні зобов’язання.